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Мистические явления, пугающее внимание инопланетян, фигуры, бродящие по облакам, не являются лишь прерогативой заокеанских конспирологов и уфологов. В родном отечестве количество случаев появления пришельцев из иных миров, буквально зашкаливает.

Например, совсем недавно во Владимирской области НЛО навязчиво сопровождали пассажирский поезд. Можно было бы и пошутить по данному поводу, но в сети появился видеоролик, снятый пассажиркой железнодорожного сообщения Нижний Новгород-Москва». Как пишет автор публикации, вначале появился один объект, который летел со скоростью поезда несколько минут. Затем его догнал другой НЛО.

Странные аппараты не могли быть ни метеорологическими зондами, ни ракетами, ни любыми другими летательными аппаратами, просто потому, что они летели рядом с вагоном на протяжении 20 минут. Причем, иногда они присутствовали на экране смартфона, но не были заметны визуально. Скептики попытались разрушить стройную конспирологическую теорию ссылками на природные явления, но были буквально «уничтожены» другими пользователями, которых видео полностью убедило.