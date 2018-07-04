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Кубанские врачи смоделировали и создали челюсть из малоберцовой кости

Сегодня, 14:36

Пациентка страдала от гнойного процесса и ей грозило частичное удаление нижней челюсти.

Случай произошёл в Краевой клинической больнице номер 1. Туда недавно доставили 64-летнюю жительницу Краснодара. У неё был хронический остеомиелит нижней челюсти, то есть в ней был гнойно-некротический процесс. Из-за недуга женщина буквально не могла пережёвывать еду. У неё также была постоянная высокая температура тела, упадок сил и озноб.

Кубанские врачи установили, что для остановки остеомиелита пациентке необходимо удалить половину нижней челюсти. Однако после такой операции пожилая женщина не смогла бы нормально и полноценно жить. В итоге, хирурги смоделировали необходимую часть челюсти и создали её из малоберцовой кости.

Представители пресс-службы Минздрава Краснодарского края рассказали, что они провели 10-часовую операцию. Чтобы восстановить челюсть, кубанские врачи использовали 3D-моделирование.

Операция прошла успешно и женщина уже готова к выписке для дальнейшей реабилитации. Пациентке лишь осталось сделать дентальную имплантацию с дальнейшим восстановлением уничтоженного ряда зубов.

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