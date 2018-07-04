Страшное проклятие Турчина настигло сына народного артиста

Сегодня, 14:22

Молодой экстрасенс из Уфы Никита Турчин уже успел засветиться на телепроекте «Дом-2». Но такая известность юному магу обернулась койкой в больничной палате.

Сына народного артиста настигло страшное проклятие от Никиты Турчина – наследник знаменитости избил экстрасенса. Это произошло после того, как незнакомец попросил Никиту дать ему денег, но маг не ответил на эту просьбу. Как оказалось, злоумышленник ударил парня в затылок, а затем и в висок. Руки нападающего были в крови. Турчин мысленно проклял его, и пожелал сломать руку.

Оказалось, что проклятие Турчина подействовало – злоумышленник сам явился в полицию со сломанной рукой. Но, как выяснилось, у нападавшего – душевное расстройство, поэтому его не арестовали. Сам экстрасенс подозревал у себя травму черепа, поскольку его мучила тошнота и головная боль. Сейчас у Турчина все хорошо, диагноз не подтвердили.

По данным полиции, нападавший действительно приходится сыном Сергею Рудницкому, народному артисту России.