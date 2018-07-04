В России предлагают ввести премию для некурящих работников

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Работодатели явно не в восторге от таких новшеств. С инициативой выступил Максим Топилин, глава Министерства труда и социальной защиты.

В России в Минтруде предлагают ввести денежную премию для некурящих работников любых предприятий. Таким образом, ведомство, которое не может предложить россиянам никаких экономических стимулов для отказа от курения, хочет активно привлекать людей к здоровому образу жизни посредствам их работодателей.

Максим Топилин уверен, что некурящие сотрудники заслуживают получить премию выше, чем те, кто тратит рабочее время на вредный досуг. При этом министр уточнил, что штрафовать или отчитывать людей за курение нет необходимости, поскольку это выбор отдельной личности.