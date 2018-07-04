VistaNews.ru


В России предлагают ввести премию для некурящих работников

Сегодня, 14:02

Работодатели явно не в восторге от таких новшеств. С инициативой выступил Максим Топилин, глава Министерства труда и социальной защиты.

В России в Минтруде предлагают ввести денежную премию для некурящих работников любых предприятий. Таким образом, ведомство, которое не может предложить россиянам никаких экономических стимулов для отказа от курения, хочет активно привлекать людей к здоровому образу жизни посредствам их работодателей.

Максим Топилин уверен, что некурящие сотрудники заслуживают получить премию выше, чем те, кто тратит рабочее время на вредный досуг. При этом министр уточнил, что штрафовать или отчитывать людей за курение нет необходимости, поскольку это выбор отдельной личности.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Пособие на детей до трёх лет вырастет до конца текущего года

В России безработных отправят на пенсию досрочно

Топилин со Скворцовой останутся на своих должностях в новом правительстве

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми...

Рекомендуем