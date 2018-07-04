Пророчества умершего мальчика из Чебаркуля начинают сбываться

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США и Россия помирятся, но Америка в итоге натравит Китай на РФ. Маленький пророк умер в 10 лет от рака крови, многие признали его святым.

Пророчества знаменитого Славика из Чебаркуля Челябинской области начинают сбываться. Ребенок предсказывал, что в США взорвутся два одинаковых здания (теракт произошел 11 сентября 2001 года), покраснеет вода (в провинции Хэнань в Китае река окрасилась в кроваво-красный цвет), из несбывшихся: статуя Свободы в США рассыплется на мелкие кусочки, а деньгами мирового правителя станут евро и США перейдут на эту валюту самой последней. Многие пророчества еще ожидают своего исполнения, за этим наблюдают миллионы граждан.

Что касается России, то Славик рассказал, что единство страны будет нарушено и она разобьется на отдельные регионы, причем каждый будет работать только сам на себя без взаимопомощи соседу. Во время страшного голода Москва останется городом, где будет наблюдаться сытость и праздность, но мегаполис уйдет под землю. Россия и США помирятся, но с КНР американская страна будет на гране войны, тогда-то США испугаются и натравят Китай на РФ. В будущем Землю ожидает голод, а знамением перед ним станет повышение зарплаты и падение цен на продукты, чтобы люди хорошо пожили несколько лет перед ужасными изменениями.