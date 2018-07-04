Оборотень-пришелец истерзал старушку под Свердловском

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Двухметровое мохнатое человекоподобное существо во время нападения издавало жуткий вой и наносило удары когтистой лапой, в которой был смертельный яд.

Один из врачей, пожелав остаться анонимом из-за врачебной тайны, рассказал, как работал медиком скорой помощи в одном из райцентров под Свердловском. По словам мужчины, странный случай произошёл летом.

Тогда на пульт диспетчера поступило сообщение, что охотники нашли в одном из местных лесов истерзанную не молодую женщину. Она вся была в ссадинах и открытых ранах. Хоть её состояние и было крайне тяжёлое, но она находилась в сознании.

По словам врача, машина скорой ехала по лесу и бездорожью к пациентке около часа. Дело в том, что его напарник и водитель хоть и были местные, но в тех местах бывали редко.

Когда медики приехали на место происшествия, они сразу же начали оказывать пострадавшей помощь, а затем положили её в машину скорой помощи, так как её состояние было тяжёлым и ей нужна была госпитализация.

Буди в сознании, по дороге в больницу пострадавшая рассказала, что ещё днём пошла в лес собирать грибы и ягоды. В один момент она заблудилась. Когда стало темно, она решила переночевать в лесу, а выход домой начать искать уже утром.

Женщина легла спать, но в один момент проснулась из-за шороха и треска ветвей. Она встала посмотреть, кто издаёт звуки – перед ней стоял настоящий оборотень-пришелец. Существо было больше двух метров ростом, имело длинную шерсть, было человекообразным и издавало вой. Именно он и истерзал старушку, накинувшись на неё со своими когтистыми лапами.

Пришелец избивал потерпевшую, пока она не потеряла сознание. Очнувшись старушка заметила, что оборотня-пришельца рядом нет. Она стала звать на помощь. Откликнулись местные охотники.

В больнице истории о встречи бабушки с пришельцем-чудовищем никто не поверил. Однако со временем её раны стали гноиться, они были инфицированы неизвестной врачам болезнью и их вылечить не смогли. В итоге пострадавшая скончалась, а всё дело об оборотне-пришельце «замяли», чтобы не сеять панику.

Приверженцы уфологии утверждают, что старушка столкнулась с гуманоидом, который сошёл с инопланетного корабля. Другие же увидели прямую связь с НЛО и внеземной цивилизацией.