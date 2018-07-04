"Синтоловый качок" увеличивает ноги, чтобы Россия заняла 1-е место на ЧМ-2022

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Кирилл Терёшин из Пятигорска не успел накачать свои ноги до отбора игроков на ЧМ-2018, и теперь будет готовиться к ЧМ-2022, чтобы вывести Россию на первое место.

Сейчас «ноги-базуки» Терёшина готовятся к операции. «Синтоловый качок» решился всё-таки увеличить свои ноги до размеров 60-сантиметровых бицепсов. Их он за 3 месяца сделал огромными благодаря синтолу. После эксперимента над своим телом Терёшин из Пятигорска получил прозвище «руки-базуки». На своей странице в Instagram юноша показал короткий видеоролик, сделанный в палате перед началом операции. Сам же обладатель «рук-базук» утверждает, что в скором времени после увеличения размера своих ног планирует вернуться в большой футбол и вывести Россию на первое место ЧМ-2022.

Терёшин уверен, что героям матча Россия-Испания – Дзюбе и Акинфееву просто не хватает его накаченного тела для победы и поэтому команда, по его мнению, может проиграть. Фанаты только высмеяли поступок фрика. Они считают, что «синтоловый качок» должен «прокачать» свою голову, чтобы в дальнейшем не делать глупостей над своим телом. Напомним, что ранее Терёшин уже увеличил бицепсы с помощью синтола, удалил брови, а теперь вставил имплантаты на ноги и планирует их сделать не меньше, чем руки.