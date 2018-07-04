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Все больше столичных школьников становятся победителями и призерами олимпиад

Сегодня, 16:39

В рамках прошедшей в Москве пресс-конференции местный Депобразования рассказал об успехах столичных школ на олимпиадах. Так, в период 2016-2018 гг. победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) были подготовлены более чем 50% школами Москвы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

 Отмечается, что в 2018 году школ с такими показателями оказалось 227 (наилучшая цифра за все время). Восемь лет назад было всего 74 таких школы. Если говорить только о количестве победителей олимпиад, то в 2010 году их было 43, а в 2018 — 92.

Как отметил лидер столичного Депобразования Исаак Калина, сейчас в школах с победителями и призерами олимпиад учится около половины школьников Москвы. Во всей стране нет регионов с долей более 10%. Министр подчеркнул, что для столицы важно, чтобы местные школьники учились в таких учреждениях образования, где они могут стать победителем олимпиады.

 

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