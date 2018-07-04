В Благовещенске таракан в магазине бегал по продуктам

Сегодня, 12:25

Житель Благовещенска рассказал, что в одном из магазинов города по пирожкам и сосискам в тесте бегал таракан. Такая антисанитария просто возмутила пользователей.

Неравнодушный житель Благовещенска выложил в сеть видео ролик, на котором четко видно, как таракан бегает по продуктам питания в одном из магазинов города. Паблик mreporter_blg сообщил, что данная торговая точка находится на улице Лазо, а ее продавцы совсем не реагировали на такое неподобающее явление.

После просмотра данных кадров многие пользователи возмутились тем, что потом эти пирожки и сосиску в тесте будет кто-то есть и вполне может отравиться. Ведь известно, что тараканы переносят большое число инфекций. Все же нашлась и часть таких людей, которых данный факт не очень расстроил, в репликах в видео они заметили, что и в обычных квартирах могут бегать тараканы по еде и люди не страдают от этого.

Автор видео пытался воззвать к совести продавцов, но чем закончилась данная попытка можно ознакомиться в ролике. Печально, что данный факт является нормой для многих продовольственных магазинов России, где сотрудники не всегда следят за санитарными условиями и выполняют все предписания соответствующих органов.