С сентября 2018 года в Москве планируют запустить проект «Театр в школе»

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В сентябре текущего года в столичных школах планируется запустить проект «Театр в школе». В его рамках в учреждениях образования будут проводить спектакли и театральные постановки. Об этом со ссылкой на главу московского Депкультуры Александра Кибовского сообщает АГН «Москва».

Александр Кибовский выступал в ходе совместного совещания его ведомства со столичным Депобразования. Он подчеркнул, что сейчас возможность принимать в своих вместительных актовых залах театральные показы есть у многих школ мегаполиса. По словам управленца, в то же время многие московские молодые артисты выражают готовность работать с талантливыми учениками в учреждения образования.

В ходе совещания выступил и руководитель Депобразования города Москвы Исаак Калина. Он озвучил актуальные цифры, согласно которым почти десять процентов столичных школьников регулярно посещают театры.