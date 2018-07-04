«Больше не окрыляет»: В Петербурге запретили энергетики

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Такое решение касается не всего населения Петербурга, а только несовершеннолетних детей. Депутаты внесли в запретный список несколько типов учреждения, в которых продажа энергетических напитков будет запрещена.

В Петербурге «Больше не окрыляет» школы, медицинские и спортивные учреждения. Безалкогольные тонизирующие напитки (энергетики) нельзя приобрести с 4 июля, после принятия законопроекта. Чиновники запретили продажу из-за пагубного влияния энергетиков на здоровье несовершеннолетних.

«Нарушителей закона» со стороны реализаторов продуктов будут наказывать от 3 до 5 тыс. рублей. Юридических лиц «накажут рублем» от 30 до 50 тыс. рублей, а должностным лицам повезло больше от 10 до 20 тыс. рублей.

Ранее были известны случаи остановки сердца у детей из-за употребления тонизирующего напитка. Медики предупреждают, что употребление энергетических средств чревато не только для сердца, но и для других, жизненно важных органов.