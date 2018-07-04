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«Там, где спит Ленин»: Иностранцы отличились невероятными вопросами

Сегодня, 12:06

В метро Москвы волонтеры отвечали на самые странные вопросы от болельщиков. С начала ЧМ к ним обратились больше 270 тысяч туристов.

В Москве волонтеры, дежурившие в метрополитене, рассказали, что чаще всего интересует иностранцев. Самый главный вопрос на засыпку звучал так: «Где спит Ленин?». Другие спрашивали, как попасть на станцию с собачками, таковой оказалась «Площадь Революции». Совсем отчаянные болельщики всерьез интересовались, можно ли им ночевать в метро, если они располагают суточным безлимитным билетом.

Судя по рассказам волонтеров можно предположить, что самыми популярными местами для туристов стал Мавзолей, там, где спит Ленин, и красная площадь. Ее ориентиры у волонтеров спрашивались при обязательной демонстрации снимков Кремля. Действительно, иностранцы отличились невероятными вопросами, чем повеселил россиян.

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