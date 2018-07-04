Исаак Калина ответит на вопросы СМИ по итогам 2017/2018 учебного года

Сегодня, 16:37

Российская столица примет пресс-конференцию, которая будет посвящена обсуждению результатов минувшего учебного года. В мероприятии примет участие министр Правительства Москвы, руководитель городского Депобразования Исаак Калина. Об этом рассказал официальный сайт Мэра Москвы.

Участники пресс-конференции смогут обсудить результаты выступления столичных учеников на Всероссийской олимпиаде школьников. Один из учеников поделится с аудиторией своим опытом участия в такой олимпиаде. В свою очередь, Директор ЦПМ Иван Ященко расскажет участникам встречи о динамике результатов школ мегаполиса.

В рамках пресс-конференции от Директора Первого МОК Юрия Мироненко журналисты смогут узнать о проекте «Мастерская от победителей олимпиады», а директор самого большого здания школы в Российской Федерации Станислава Буробина подведет итоги первого года работы образовательной организации.