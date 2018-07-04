В Магнитогорске перепутали цифры на главных часах

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Житель Магнитогорска обратил внимание на главные часы, которые не правильно показывали время. Куранты находятся на площади возле здания администрации города, но внимание на такой казус долгое время никто не обращал.

Одной из достопримечательностей Магнитогорска считаются часы. Но после проведения реконструкции курантов, которые расположены на площади Народных гуляний прямо возле здания Белого дома житель города Данил Варущенко высмотрел, что местами перепутаны римские цифры IV и VI. Такую информацию он выложил на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте".

После распространения такой информации, жители города увидели, что часы показывают 1, 2, 3, 6, 5, 6, 7 и…часов. В комментариях к данной информации некоторые пользователи не сразу разобрались о чем идет речь в посте и какая ошибка допущена. В результате некоторые решили, что такие «неправильные» часы вполне могут стать фишкой Магнитогорска.

Известно, что куранты в своей истории имеют множество курьезных историй. Так, в самом начале они должны были представлять собой башню 29-ти метровой высоты, а у ее подножия должны быть расположены структуры посвященные четырем временам года. Реализовать данный проект должны были инженеры-конструкторы из службы механизации ММК. Напомним, что главные городские часы зазвучали только через два года после установки в 1981 году.