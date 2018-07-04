Скончалась 33-летняя звезда КВН Аслан Алборов

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Мужчина умер во Владикавказе сегодня ночью.

Аслан Алборов был участником КВН с 2004 по 2010 года, играя в команде «Пирамида». Сегодня, 4 июля, 33-летняя звезда скончалась во Владикавказе. Информации о точных, или же возможных причинах смерти, пока что не существует.

Стоит отметить, что в последнее время Аслан Алборов работал на телеканале «Осетия-Ирыстон».

Напомним, что команда КВН «Пирамида» была сборной Северной Осетии-Алании. Аслан Алборов был в команде с самого начала, по самый конец, когда, не добившись высоких результатов, команда КВН «Пирамида» попрощалась со зрителями и покинула сцену на фестивале в «Сочи».

Однако несмотря на то, что Аслан Алборов и команда «Пирамида» не обладала чемпионским титулом, они были одними из самых популярных команд КВН. В официальном рейтинге команда заняла третье место, уступив лишь «Приме» и «Сборной Краснодарского края».