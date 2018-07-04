VistaNews.ru


"Призрачное письмо": В Казани женщина получила письмо от умершей матери

Сегодня, 10:04

Женщину шокировало письмо, которое дошло до уже спустя год после смерти матери. Этот задел живую рану потерявшей самого близкого человека.

Наталья Кашфразиева из Казани получила призрачное письмо от матери через 11 лет после его отправки. Руководство Почты России опровергло данную информацию и сообщило, что отправленное письмо из Кинешмы в 2007 году не могло придти к адресату в 2018 году.

В Татарстане средства массовой информации распространили данные о случившемся. Женщина сообщила, что на полученном ею конверте обозначена дата отправки – 2007 год, почтовое отделение Кинешмы, а дата получения почтовым отделением обозначена – 2018 год.

Кашфразиева сообщила, что ее мама ушла из жизни в прошлом году, поэтому получить послание от нее стало шоком и заставило ее пережить боль потери вновь. Хотя жительница Казани не отрицает, что сохранит весточку от матери, ведь оно для нее очень дорого.

Руководство ФГУП «Татарстан почтасы» в лице главы отделения по внутренним коммуникациям Евгения Доронина уверенны, что данная информация не правдива, ведь с такой задержкой просто невозможно доставлять почту.

Согласно данным почты – послание было доставлено адресату за одну неделю. Доронина также подчеркнула, что на нынешний год указывает и номинал марок, равняющийся 22 рублям, а тарифные марки с изображением Кремлей, использованные для оплаты письма, были выпущены в 2009 году.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В США дочь спустя 60 лет получила письмо от умершей мамы

В Калининграде школьник получил ответ на свое письмо от Елизаветы II

Житель Массачусетса отправил 5 писем с порошком и угрозами сыну Трампа

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем