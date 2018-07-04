"Призрачное письмо": В Казани женщина получила письмо от умершей матери

Сегодня, 10:04

Женщину шокировало письмо, которое дошло до уже спустя год после смерти матери. Этот задел живую рану потерявшей самого близкого человека.

Наталья Кашфразиева из Казани получила призрачное письмо от матери через 11 лет после его отправки. Руководство Почты России опровергло данную информацию и сообщило, что отправленное письмо из Кинешмы в 2007 году не могло придти к адресату в 2018 году.

В Татарстане средства массовой информации распространили данные о случившемся. Женщина сообщила, что на полученном ею конверте обозначена дата отправки – 2007 год, почтовое отделение Кинешмы, а дата получения почтовым отделением обозначена – 2018 год.

Кашфразиева сообщила, что ее мама ушла из жизни в прошлом году, поэтому получить послание от нее стало шоком и заставило ее пережить боль потери вновь. Хотя жительница Казани не отрицает, что сохранит весточку от матери, ведь оно для нее очень дорого.

Руководство ФГУП «Татарстан почтасы» в лице главы отделения по внутренним коммуникациям Евгения Доронина уверенны, что данная информация не правдива, ведь с такой задержкой просто невозможно доставлять почту.

Согласно данным почты – послание было доставлено адресату за одну неделю. Доронина также подчеркнула, что на нынешний год указывает и номинал марок, равняющийся 22 рублям, а тарифные марки с изображением Кремлей, использованные для оплаты письма, были выпущены в 2009 году.