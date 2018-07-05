Эмпатия: Как бороться с чувством переживания

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Проблемы других людей – это театр, где события лично зрителя не касаются.

Родители, друзья и психологи учат детей быть мягким и сопереживающим, чтобы обзавестись таким чувством, как эмпатия. Традиционно считается, что именно такая черта характера притягивает людей. Однако эмпатия в это же время остаётся тяжёлой ношей, отнимающей у человека часть энергии.

Евгения Карелина, работающая бизнес-тренером, рассказала, как человеку-эмпату не сломаться и бороться с чувством переживания.

Например, человеку может позвонить друг или подруга, рассказав, что поругалась со своей второй половинкой. Эмпаты будут очень переживать и буквально чувствовать боль друга, но в итоге окажется, что ссора была не серьёзной и все негативные эмоции были пережиты зря, а это очень неприятное чувство.

К эмпатичным людям чужие переживания и проблемы буквально притягиваются, поэтому Карелина называет несколько правил, чтобы эмпаты могли побороть свою проблему.

Переживающим людям стоит не брать не себя лишнее, ведь услышанные проблемы – проблемы других людей, и только им всё исправлять. Выбор людей нужно принимать, даже если он является очень глупым.

Вторым пунктом нужно признавать, что всем помогать не получится. Стоит быть объективным, ведь негативная ситуация происходит с другим человеком.

Затем стоит считать себя только наблюдателем, представив театр. В последнем всё происходит со сцены, а большинство людей – зрители. Нужно занимать именно позицию зрителя, чтобы сохранить своё эмоциональное состояние.

Четвёртым шагом будет умение слушать, а не погружаться в чужие эмоции. Людям с эмпатией это необходимо, чтобы не упустить чужую ситуацию, которая и без того необъективна.

Последним пятым шагом станет осознанность. Эта черта характера поможет человеку с эмпатией отделить свою жизнь от чужой, и перестать чувствовать чужие негативные эмоции.

Следуя этим пунктам, каждый эмпат сможет побороть такую негативную черту характера, как эмпатия.