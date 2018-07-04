Барнаульцы делятся снимками красочного заката

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Великолепное зрелище тихим июльским вечером не оставило равнодушными жителей города в минувший вторник.

Барнаульцы в социальных сетях делятся снимками красочного заката, который буквально очаровал романтически настроенных жителей. Действительно, вечернее небо было раскрашено в несколько цветов с разнообразными оттенками и полутонами. Девизом всех публикаций стала фраза одного из пользователей о том, что красота заключена в мелочах, просто нужно уметь ее замечать.

Алтайский край вообще богат на разнообразные природные явления. Например, в минувшие выходные жители Барнаула активно фотографировали грандиозное облако, напоминающее «летающую тарелку». Некоторые пользователи при этом уверяли, что это действительно был НЛО, умело замаскированный под привычный для землян образ. Однако специалисты пояснили, что облака подобного вида называются линзовидными и образуются между слоями воздуха и предвещают кардинальное изменение погоды.