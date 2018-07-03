Макаревич: Радость россиян на выход сборной страны четвертьфинал преувеличена

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Музыкант и композитор Андрей Макаревич предложил "отделять мух от котлет", говоря о победе футбольной команды России.

Являясь одним из представителей либеральной части общества, он считает, что радость по поводу победы российской сборной над испанцами преувеличена многократно, в чем-то даже неуместна. Аргументами для Макаревича стали некоторые эпизоды политической и экономической реальности России.

Макаревич считает, что жизнь общества сегодня - это жизнь в «сумасшедшем доме немножко». Он подчеркивает: "Не весь мир мы победили, а выиграли, замечательно, очень хорошо, порадуемся за наших…». Люди, возмущенные его реакцией на победу сборной России, пишут в соцсетях, что выход спортсменов в четвертьфинал мундиаля - это очень важное и радостное событие. Интернет взорвался восторженными откликами.

На улицах городов проходят массовые праздничные гуляния. В такие моменты люди забывают о каждодневных проблемах. Но Макаревич прокомментировал: «Эти рассуждения на тему о том: а что, мы проигрывать теперь должны из-за того, что у нас сажают людей в тюрьмы? Все в какой-то бред превращается.» «Проиграли - тоже не надо из этого делать трагедию мирового масштаба», заявил Макаревич в интервью Bussiness FM, в который раз выступая с провокационными заявлениями в СМИ.