"ИИ или пришельцы?": Кто уничтожит человечество быстрее

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Встреча с гуманоидами ожидается уже в ближайшие 10 лет, но и технологии развиваются стремительными темпами.

Уфологи по всеми миру бьют тревогу о массовых вторжениях инопланетян. В подтверждение этой теории уже можно найти многочисленные факты, когда земляне лицом к лицу сталкивались с НЛО и признаками инопланетных цивилизаций. Ожидается, что "знакомство" с пришельцами произойдёт уже в ближайшие 10 лет. Многие считают, что гуманоиды попросту уничтожат всё человечество, так как обладают более развитыми технологиями. Другие конспирологи уверены, что земляне дадут отпор и отразят любую атаку из вне. В любом случае, точной информации о том, какой же будет первая "официальная" встреча, нет. Стоит отметить, что по всей Земле в последние полгода замечена повышенная активность в сфере наблюдения космических аппаратов инопланетян.

Вернёмся в наш высокотехнологический мир. Сейчас современные разработки с бешеной скоростью завоёвывают все сферы жизнедеятельности человека. Уже повсюду используются "умные" гаджеты, системы управления автомобилями, дома и прочее. Учёные проводят огромное количество исследований в области генной инженерии. Уже люди научились в буквальном смысле выращивать органы из стволовых клеток. Искусственный интеллект становится к нам всё ближе, "втираясь в доверие". Многие конспирологи уверены, что это начало конца, и Апокалипсис уже начался. Проводятся эксперименты, в ходе которых людям уже начали вживлять чипы с ИИ. Они способны отслеживать состояние человека, его эмоции и прочее. Нет не единой гарантии, что уже через пару лет искусственный интеллект сможет в какой-то мере управлять человеком или же вообще, полностью управлять сознанием. Есть множество версий о том, что саморазвивающаяся нейросеть может нести колоссальную угрозу всему живому. Технологии развиваются такими темпами, что уже порой бывает сложно отследить, когда машина становится умнее человека.

Так кто же быстрее уничтожит всё человечество? Если подходить с научной точки зрения, то кажется, что ИИ сделает это гораздо быстрее, нежели вторжение пришельцев или НЛО. Уфологи, в свою очередь, с опасением представляют встречу с гуманоидами, которая может случиться уже в любой момент. К сожалению, точного ответа дать пока что не возможно, но угроза определённо есть, как извне, так на нашей планете Земля.