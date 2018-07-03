«Мышь-Неймара» стала новым героем Сети

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Ирония над симуляцией бразильского футболиста в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики набирает обороты.

В Сети растет популярность видеоролика, на котором мышь сначала неподвижно лежит, а вскоре укатывается от нависшего над ней кота, а тот никак не может понять, что происходит. Многие пользователи провели аналогию между действиями грызуна и поведением нападающего национальной сборной Бразилии Неймаром. Футбольные болельщики отметили, что бразильский спортсмен во время матчей качается на поле также, как и грызун по полу.

«Мышь-Неймара» стала новым героем у пользователей, а видеоролик набрал более 2,4 млн просмотров.