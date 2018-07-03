VistaNews.ru


«Мышь-Неймара» стала новым героем Сети

Сегодня, 21:05

Ирония над симуляцией бразильского футболиста в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики набирает обороты.

В Сети растет популярность видеоролика, на котором мышь сначала неподвижно лежит, а вскоре укатывается от нависшего над ней кота, а тот никак не может понять, что происходит. Многие пользователи провели аналогию между действиями грызуна и поведением нападающего национальной сборной Бразилии Неймаром. Футбольные болельщики отметили, что бразильский спортсмен во время матчей качается на поле также, как и грызун по полу.

«Мышь-Неймара» стала новым героем у пользователей, а видеоролик набрал более 2,4 млн просмотров.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Сестра Неймара призналась в любви России

В сети появилось интимное видео с участием хавбека «Тоттенхэма»

«Кот-синтоловый качок» стал героем Twitter

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем