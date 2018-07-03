В Севастополе белки переходят дорогу по правилам

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Роман Панкеев поделился в «ВКонтакте» видео, как животное пересекало дорогу, и заметил, что многим людям стоит брать с него пример.

В Севастополе на улице Руднева белки переходят дорогу строго по правилам ПДД. На видео видно, как белка остановилась на пешеходном переходе и ожидала, пока остановятся машины. Очевидец Роман притормозил и пропустил животное.

Он заметил в своей публикации, что пешеходам следует поучиться у них. Также отметили и пользователи после просмотра видео.

В Крыму очень много белок. Чаще всего их можно увидеть в парках и лесах, однако, случаются встречи и в городе. Как можно заметить, белки довольно уверенно себя чувствуют и не создают никаких проблем как пешеходам, так и водителям.