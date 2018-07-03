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Сотрудница «Почты России» в Ярославле рассказала о жутких трудовых условиях

Сегодня, 19:58

Девушка поведала обо всем ужасе в их отделении, однако начальники заставили удалить пост, еще и объяснительную писать.

Сотрудница «Почты России» в Ярославле рассказала о жутких трудовых условиях в Twitter, где получила массу ретвитов и комментариев. Зарплата в провинциальном отделении ниже средней, лично она получает 13 700, еще и минус подоходный, их начальники – 22 000 рублей. Огромная переработка сотрудников – более, чем на 10 часов.

Им не покупают никакой канцелярии, для технического персонала – даже швабры. Им приходится самим себя обеспечивать.

Также о продаваемых вещах на почте: различные косметические средства, журналы, разные безделушки – никакого возврата, если не распродается, значит сотрудники должны раскупить.

Никаких элементарных условий: висящий Интернет, плохо работающий дешевый компьютер, отсутствие кондиционера летом, зимой входная дверь не закрывается и очень холодно. Протекает туалет с рукомойником, отсутствие лампочек.

Проблемы с посылками, так как из-за интернета плохо работают базы.

Девушка таким способом хочет поднять «мини-протест» против такого рабочего режима. Интересно, что спустя всего несколько часов, руководство отделения заставило сотрудницу удалить пост, однако в сети остались скриншоты

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