В Индии 11 таинственных труб убили 11 человек

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Самым настоящим кошмаром стала загадочная массовая смерть членов одной семьи. До сих пор никто не может разгадать зловещую загадку.

В Индии 11 таинственных труб, торчащих из дома, убили 11 человек. Жители пригорода Нью-Дели до сих пор с содроганием вспоминают, как из недостроенного дома в один из дней полицейские и медики начали одного за другим выносить тела членов большой и дружной семьи бизнесмена Бхатия. По поводу официального расследования ничего неизвестно, однако у соседей есть своя версия случившегося.

Жители обнаружили странные трубы, торчащие из стены здания под разными углами. Причем, ни одна из труб не была подключена к каким-либо коммуникациям. Старейшины заявили, что эти пластиковые трубы появились на месте трагедии, чтобы души умерших легко покинули здание. Причина смерти 11 членов семьи Бхатия пока неизвестны, или попросту не разглашаются. Жители квартала находятся в постоянном страхе за свои жизни. При этом, тайком обследуют стены своих домов на предмет появления мистических труб.