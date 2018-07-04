Юные ямальцы составят конкуренцию КВН, Standup и резидентам Comedy

Сегодня, 04:30

В оздоровительных детских лагерях «Ай Кэмп» и «Смарт Кэмп» всех 561 воспитанников обучат успешным юмористическим выступлениям. Оттачивать мастерство ребята будут в настоящих батлах.

Вчера, после трехдневного рейда детские лагеря Крыма покинула делегация Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с директором окружного департамента молодежной политики и туризма Эльвирой Тимергазиной. Проверку с успехом прошли оздоровительные учреждения «Ай Кэмп» и «Смарт Кэмп», и международное учреждение «Артек». Комиссия отметила высокое качество и уровень предоставляемых услуг. Во всех лагерях отдых для детей организован в соответствии с требованиями и нормами, а ребята, отдыхающие здесь за счет средств бюджет из разных городов довольны отличными каникулами.

В лагерях «Ай Кэмп» и «Смарт Кэмп» проходит необычная «юморная» тематика отдыха- юные ямальцы составят конкуренцию КВН, Standup, Comedywomen, Смех без правил, резидентам «ComedyБаттл». Все 119 воспитанников «Ай Кэмп» и 442 северянина в «Смарт Кэмп» проходят тренинги и мастер-классы в созданных кружках и студиях. Довольно скоро их ждет настоящий батл между командами-участниками.