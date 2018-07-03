«Они пришли за нами!»: Нашествие призраков вызвало массовый психоз у школьников

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После таинственного и мистического инцидента более 20 учеников средней школы в Аккре были госпитализированы в специальное лечебное заведение.

Нашествие призраков вызвало массовый психоз у школьников. Как сообщают очевидцы, неожиданно прямо во время занятий дети начали выскакивать из-за столов, громко кричать, размахивать руками. Подростки повторяли фразу: «они пришли за нами». Некоторые упали на пол и забились в конвульсиях. Перепуганные преподаватели немедленно позвонили в клинику. Прибывшие специалисты, по их признанию, некоторое время пребывали в полной растерянности.

Позднее, несколько школьников, которых удалось привести в чувство, рассказали, что в классе из густого желтого тумана появились призрачные фигуры без лиц. Чудовища тянули к ним руки и одновременно показывали картины их страшной смерти. По полу начала течь кровь. По словам профессора Оливера Коми, он впервые сталкивается со столь массовой истерией. Тем более, что анализы показали полное отсутствие в крови школьников психотропных препаратов и других посторонних веществ.