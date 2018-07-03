VistaNews.ru


«Они пришли за нами!»: Нашествие призраков вызвало массовый психоз у школьников

Сегодня, 18:34

После таинственного и мистического инцидента более 20 учеников средней школы в Аккре были госпитализированы в специальное лечебное заведение.

Нашествие призраков вызвало массовый психоз у школьников. Как сообщают очевидцы, неожиданно прямо во время занятий дети начали выскакивать из-за столов, громко кричать, размахивать руками. Подростки повторяли фразу: «они пришли за нами». Некоторые упали на пол и забились в конвульсиях. Перепуганные преподаватели немедленно позвонили в клинику. Прибывшие специалисты, по их признанию, некоторое время пребывали в полной растерянности.

Позднее, несколько школьников, которых удалось привести в чувство, рассказали, что в классе из густого желтого тумана появились призрачные фигуры без лиц. Чудовища тянули к ним руки и одновременно показывали картины их страшной смерти. По полу начала течь кровь. По словам профессора Оливера Коми, он впервые сталкивается со столь массовой истерией. Тем более, что анализы показали полное отсутствие в крови школьников психотропных препаратов и других посторонних веществ.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Школьные повара в Екатеринбурге накладывают еду голыми руками

В Германии перевозивший школьников автобус врезался в дом

В США учителя отдали под суд за создание в школе «бойцовского клуба»

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем