Дистанция в 6000 км: Это не расстояние для девушки ради игры в салочки с другом

Сегодня, 06:15

Слабый пол – полный отрыв. Даже Гагарин, наверное, не полетел бы так далеко, ради простой народной игры со своей подругой.

Слабый пол готов на чудеса сплошь и рядом. Дистанция в 6000 км не стала препятствием для девушки, которая прилетела к другу лишь ради игры в салочки.

Такие «приколы» - редкость. И стоят недёшево, но девушки готовы на всё, чтобы показать, что расстояние не является препятствием для их чувств.

Джорджина Уилксон игру в салочки помнит с детских пор. Раньше она со своим другом постоянно играла в неё. Теперь они разлетелись по миру, но она до сих пор горит желанием осалить его.

Её другом в молодости был Дрю Макьюэн. Чтобы засалить его был придуман коварный план. Его держали от него в тайне.

Дрю собирался проводить крестины своей племянницы. Поэтому в этот день он должен был точно находиться дома. В середине праздника родственники предложили сделать групповое фото.

На заднем плане находился садовник, опустивший голову. Дрю решил выгнать его из кадра. Как только он подошёл к нему, тот осалил его и убежал, хохоча.

Мужчина долго не мог «въехать», что это было. Пока не понял, что это была Джорджина.

По условиям осаливания, нужно сразу убежать. Джорджине пришлось сразу же улететь. Чтобы сэкономить на стоимости билетов, она взяла «туда-сюда» на один день.

Друзья не успели даже толком пообщаться, но она его засалила из-за океана.