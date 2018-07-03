Впервые в России: Школьник получил на ЕГЭ 400 баллов

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Ранее такого не было. Школьник выбрал естественно-научные предметы и преуспел.

Впервые в России при проведении ЕГЭ показан максимальный результат. Школьник из Москвы получил 400 баллов.

Максимальные 100 баллов он получил по обязательным русскому языку и математике и по двум предметам на его выбор.

Сообщение сделал Сергей Кравцов, возглавляющий Рособрнадзор. Согласно предоставленной информации, школьник учился в «хорошем заведении», поэтому ничего удивительного не произошло.

Такие дети появились, и будут появляться далее. Просто, понадобилось пять лет, чтобы ЕГЭ в России стал привычным и объективным.

Дети не оставили это без внимания. Они стали больше стараться и больше учиться. Основной этап ЕГЭ в РФ закончился 2 июля.

Школьник, помимо математики и русского языка, получил максимальные баллы в таких предметах, как биология и химия.

Также Кравцов отметил, за пользование телефонами при сдаче ЕГЭ были удалены 478 человек. Примерно, столько же (463) - за пользование шпаргалками.

Помимо того, сообщается о сохранении высокого интереса к естественно-научным дисциплинам. Самым популярным стало обществознание 53%, у физики этот показатель 25%, у биологии – 21, у истории – 20, и у химии – 14%