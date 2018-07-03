Молодые ученые получат от правительства премии в размере 1,5 млн руб

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В Москве принято решение об увеличении размера правительственного премиального фонда для молодых ученых в 1,5 раза. Размер каждого вознаграждения может достигать полутора миллиона рублей.

Соответствующий документ приняли на собрании члены президиума московского правительства сегодня, 3 июля. Молодые ученые получат от правительства столицы премии в размере 1,5 млн. руб. В этом же постановлении говорится об изменении количества ученых-конкурсантов до 50 человек.

Московское правительство также предусмотрело упрощение порядка выдвижения кандидатов на премирование. Кроме того, количество соискателей от одной организации больше не ограничено и будут допущены к участию научные группы. Также отменили ограничения по количеству премий, которые присуждают разным категориям участников. Ранее существовала градация по возрастному признаку.

Молодые ученые получают премии от московского правительства уже 5 лет. За это время конкурсантами стали более трех тысяч специалистов научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий столицы, из них 190 стали победителями конкурса.