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Теперь станет больше спасенных жизней. Новую технологию уже опробовали фан-зоне ЦПКиО.

В Екатеринбурге медики станут быстрее благодаря сегвеям, которые в скором времени могут пополнить транспортный ряд станций скорой помощи. Это позволит повысить экстренность реагирования на вызовы. Новую технологию медики уже опробовали в фан-зоне ЦПКиО.

По словам Татьяны Савиновой, заместителя главы управления здравоохранения администрации, сегвеи полезны в толпе и ограниченном пространстве, что позволяет фельдшерам передвигаться в 2,5 раза быстрее, нежели пешком. Сегвей позволит врачу перевезти приборы и медикаменты, который имеют внушительный вес, поскольку они собраны на любой случай. Высокое расположение на площадке сегвея помогает фельдшеру четко видеть, куда двигаться.