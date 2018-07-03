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Инопланетяне полюбили Солнечногорский район Подмосковья

Сегодня, 16:18

Исследование проводили сотрудники научного–исследовательского объединения «Космопоиск» и американские уфологи.

Как рассказывают ученые, инопланетяне и вправду полюбили Солнечногорский район Подмосковья. Они несколько раз ездили туда и замечали самую высокую активность пришельцев, если сравнивать остальную часть Подмосковья.

Один из членов «Космопоиска» Александр Соленый рассказывает, что ими были замечены воронки, похоже, сделанные лазерным лучом. Именно эти находки сейчас изучаются российскими и американскими уфологами.

Однако, конкретных доказательств ученые пока предоставить не могут.

К слову, вчера во всем мире отмечали день НЛО, 2 июня. Сейчас это очень актуально, так как инопланетяне уж сильно «зачастили» на Землю.

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