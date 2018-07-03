В Минске установили люки с грамматическими ошибками

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Создатели неверно написали название города на идише и арабском языках, и напрочь забыли о 22 букве белорусского алфавита.

В центре Минска на улице Комсомольская после реконструкции установили новые, красивые дорожные люки с грамматическими ошибками. Пользователь Юрий Зиссер в своем Facebook сообщил, что на блинах изображена первая минская электростанция, которая располагалась на столичном проспекте Независимости. Вокруг «блинов» на нескольких языках написано слово «Минск». Пользователь отметил, что название столицы на идише и арабском языках следовало писать задом наперед, а в словосочетании «годзе уведзена» по правилам следовало написать «ў».