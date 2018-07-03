Воплотить мечты погибших членов семьи мексиканец смог на ЧМ-2018

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Житель Мексики Хильберто Мартинес в дорожно-транспортном происшествии потерял жену и двоих детей, которые были заядлыми футбольными болельщиками. Несмотря на сильную депрессию мужчина приехал на ЧМ-2018 в Россию по просьбе футболистов национальной сборной.

Семья Мартинес из Мексики являлась рьяными футбольными болельщиками, всей семьей они мечтали отправиться в Россию на Чемпионат мира по футболу в составе группы фанатов своей национальной сборной. Но в апреле текущего года жена Хильберто Мартинеса и двое его детей погибли в серьезной автомобильной катастрофе, что вогнало мужчину в депрессию.

Известно, что семья мексиканца на минивене прямо на светофоре врезалась в пикап Chevrolet Silverado на большой скорости. После экспертизы установлено, что жена Мартинеса ехала 150 километров в час. После похорон мексиканец отказался от семейной мечты с поездкой на ЧМ в Россию.

После того, как футболисты сборной Мексики узнали, что самый преданный фанат не поедет на мундиаль, они лично обратились к Мартинесу и уговорили его ехать в память о его жене и детях. После этого мексиканец взял Fan ID жены и детей и полетел в Россию исполнять их мечты. На каждый из матчей мексиканец надевал все четыре паспорта болельщика и приносил футболки близких.