Найденных футболистов попросили провести в тайской пещере еще 4 месяца

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Исчезнувших девять дней назад 12 детей и тренера команды нашли живыми в пещере Кхао Луанг, однако погодные условия не позволяют их спасти.

Проливные дожди, типичные для данного сезона в Таиланде, затопили вход в пещеру города Хуахин, сделав невозможным провести спасательную операцию. Из-за погодных условий, найденных футболистов и тренера их команды попросили подождать еще некоторое время. Теперь 12 мальчишкам 14-16 лет и 25-летнему тренеру футбольного клуба предстоит прожить в тайской пещере еще 4 месяца.

Стоит отметить, что попытка пересечь затопленный участок вплавь крайне опасна для неопытных ребятишек, а работы по выкачиванию воду потерпели фиаско. Военные попытаются пробурить потолок пещеры, и расширить 200-метровую скважину специальной техникой, однако положительного прогноза никто не дает. На протяжении всего периода школьников в пещере будут снабжать пищей и вещами первой необходимости. Туда направятся врачи для проверки состояния здоровья спортсменов и оказания всей необходимой медицинской помощи.

Напомним, 23 июня в пещере Кхао Луанг в Таиланде пропала футбольная команда. После обнаружения их вещей близ пещеры начались поисковые операции, однако найти школьников удалось совсем недавно.