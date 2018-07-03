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«Токсичная экономика»: МВФ ставит крест на Тунисе

Сегодня, 15:33

Экономика Туниса представляет опасность для мирового сообщества.

 

Представители Международного валютного фонда отменили запланированный визит в Тунис после нескольких предупреждений в адрес руководства страны. Для государства, чья экономика последние семь лет остается на плаву только за счет внешних заимствований, эта новость звучит как приговор, отмечают эксперты.

Судя по информации СМИ, во многом ухудшению отношений между МВФ и Тунисом способствовали доклады Евросоюза, в которых страну обвиняют в потворстве преступности.

За последние полгода Тунис попал сразу в два черных списка. В декабре 2017-го Европа включила его в список главных «серых» мировых офшоров, а в феврале 2018-го Брюссель внес в число государств, «склонных к отмыванию капиталов и финансированию терроризма». Кроме этого Тунис находится в списке стран, не выполняющих международные предписания в сфере противодействия преступным доходам.

На протяжении последних лет многие аналитики отмечали, что продолжение поддержки «демократических устремлений» Туниса со стороны Запада бессмысленно: бесконечная смена правящей верхушки, которая происходит с 2011 года, по сути, уничтожила все демократические зачатки, а миллиарды, которые МВФ, Евросоюз и прочие институты предоставляли этому государству, бесследно растворяются в «сером» секторе.

Нынешние власти Туниса пытаются балансировать между светскостью и религиозным фанатизмом, но чаша весов все больше склоняется в сторону последнего. Это повышает риски для экономики страны, превращая ее в источник проблем для соседей по Северной Африке и Ближнему Востоку, для Европы и всего мирового сообщества. В этом контексте решение МВФ выглядит вполне логично, подчеркивают эксперты.

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