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«Икры, как руки-базуки»: Кирилл Терешин показал ноги с имплантами

Сегодня, 15:31

Кирилл Терешин, которого в Сети за огромные синтоловые бицепсы называют «руки-базуки», снова дал о себе знать. На этот раз парень заявил, что имеет цель сделать свои икры такими же гигантскими, как и руки.

Кирилл Терешин, несмотря на высокую температуру и боль в руках, продолжает с риском для здоровья трансформировать свое тело. «Существо», как сам себя называет парень, стремится сделать свои ноги подобные на гигантские «руки-базуки». Недавно Терешин показал в Instagram, как выглядят его икры с имплантами внутри.

Напомним, что пластические хирурги согласились Кириллу вставить в ноги импланты, но при условии, что парень не будет больше в свое тело закачивать синтол. Однако, видимо, планы «Синтолового качка» поменялись и теперь он хочет иметь огромные ноги.

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