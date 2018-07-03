Роспотребнадзор оштрафовал ростовскую фирму за пошив токсичного детского белья

Сегодня, 15:30

Компания «Аваль-Трейд» выплатит 300 тысяч рублей штрафа за производство детских трусов с индексом токсичности 137%.

Роспотребнадзор получил жалобу от потребителей из Республики Коми. Исследовав индекс токсичности детского белья, эксперты установили сильное превышение нормы – 137% при пороге в 120%. Как итог, надзорный орган оштрафовал ростовскую фирму за пошив трусов из токсичного материала.

Примечательно, Роспотребнадзор предложил «Аваль-Трейду» решить проблему мирным путем, исправив оплошности в работе. Однако компания проигнорировала предупреждение надзорщиков, и теперь выплатит 300 тысяч рублей.