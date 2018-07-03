Экстрасенсы рекомендуют чистить свои дома от негатива

Сегодня, 15:01

Дабы зарядиться гармонией, спокойствием или умственной силой, необходимо поддерживать жилище в чистоте и простелить на пол ковер правильной формы, уверяет двукратный победитель битвы экстрасенсов Хаял Алекперов.

Жаждущим создать в своем доме гармонию и спокойствие, экстрасенсы рекомендуют простелить круглый ковер. Его форма также способствует притягиванию удачи в сфере материальных ценностей и знаний. Если человек испытывает неудачи на работе, ему необходимо вооружиться квадратным или прямоугольным ковром, рассказывает Алекперов.

Дабы избавиться от негатива, экстрасенсы рекомендуют чистить свои дома и ни в коем случае не стелить ковры поверх грязного пола. В данном случае человек осознано накапливает неблагоприятную энергию в своем жилище.