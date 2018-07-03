Женщина доказала в суде способность общения с духами

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Медиум Салли Морган провела таинственный обряд прямо в зале суда, доказав всем, что она не шарлатанка.

Журналисты газеты Daily Mail обвинили известного британского экстрасенса Селли Морган в обмане, предположив, что для своих выступлений она использует вспомогательные средства. Такая информация возмутила женщину, которая общается с духами и она решила защитить свои права в суде, затребовав компенсацию за моральный ущерб в размере 193 тысячи долларов.

После доказательств, которые Морган представила в суде, вызвав духа прямо во время заседания, судья удовлетворил все ее требования, а предоставленную журналистами информацию назвал лживой. Установлено, что толчком к данной публикации в Daily Mail послужили впечатления двух женщин, которые посетили шоу экстрасенса в Дублине. Они были полностью уверенны в том, что Морган суфлировали работники сцены, которые она слышала в мини наушник.

Салли Морган не обиделась на мнение женщин, которые усомнились в ее способностях, а вот неправдивая статья журналистов ее очень возмутила. Как известно, в Британии любому человеку, который представит научные доказательства наличия у него паранормальных способностей, обещан миллион долларов.

Интересно, что в последнее время земляне получают сигналы не только от духов, но и пришельцев. Уфологи предоставляют все больше и больше доказательств существования внеземной цивилизации и НЛО. Есть даже теория, что гуманоиды уже перепрограмировали мозг людей, вставив им "чужеродные".