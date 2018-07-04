В Перми овчарке Максу с отрубленными лапами купят 3D-протезы

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Искалеченная людьми собака активно лечится и пытается подниматься. Её нашли в Пермском районе рядом с отворотом на деревню Степаново.

Зоозащитники подобрали покалеченное животное и стали его лечить. Теперь в Перми надеются, что овчарке Максу с отрубленными задними лапами удастся купить 3D-протезы.

Собаку нашёл Максим Соколов, возвращавшийся с дачи. Он заметил рядом с трассой неподвижно лежавшую на одеяле собаку. Когда мужчина подошёл к ней, то обомлел. У неё частично не было задних лап.

Он вызвал скорую помощь для животных, действующую в Перми. Там всю ночь просидели с собакой. Овчарке, которой 5 лет, дали имя Макс в честь того, кто её нашёл.

Сначала ветеринары думали, что псу придётся сделать полную ампутацию задних конечностей. Однако, Макс активно лечился и обрубки стали заживать. Он уже пытается на них вставать.

Несчастному животному небезразличные люди попытаются дать возможность пользоваться всеми четырьмя лапами.

Для этого потребуется купить 3D-протезы. Они производятся только в Новосибирске и стоят недёшево. Пока окончательного решения не принято, а Макс продолжает лечиться и понимает, что о нём заботятся.

Каким образом овчарке отрубило лапы, и почему беспомощного пса бросили его хозяева, не известно.