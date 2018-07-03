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Студенты займутся строительством железной дороги на Крымском мосту

Сегодня, 14:09

После открытия автомобильного сообщения через крымский мост, продолжается строительство ветки железнодорожного сообщения. Основное участие в данном процессе принимают студенты Российского университета транспорта и Государственного университета путей сообщения (Санкт-Петербург).

Во время строительства крымского моста возобновились многие традиции, основной из которых является развитие студенческих  строительных отрядов. Известно, что около 40 учащихся Российского университета транспорта и Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра І уже работают на керченском проливе. Все они распределены по участкам и выполняют возложенную на них работу.

За время работы на мосту молодежь познакомится с основными технологиями, которые применяются в мостостроении и будут задействованы в 20 видах строительно-монтажных и вспомогательных работ по прокладыванию путей для поездов. На время работы все они обеспечены жильем и питанием, которое обеспечивается в строительном городке «Тамань». За свой труд студенты получают оплату в размере 150 рублей за один час. Известно, что подобная летняя практика проводится начиная с 2016 года и по словам самих студентов помогает им закрепить на практике полученную в аудиториях информацию.

Напомним, что Крымский мост является самым длинным в России, его протяженность составила 19 километров. Автомобильное движение было открыто в мае текущего года, а железнодорожное будет запущено в декабре 2019.

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