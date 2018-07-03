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Комик: Иванка Трамп – вагинальная петля и герпес в администрации США

Вчера, 23:15

Мишель Вульф рекомендует называть Иванку Тиффани, такое имя у дочери Трампа от второго брака. Унижения прозвучали в рамках программы The Break на канале Netflix.

Комик Мишель Вульф известна тем, что не поддерживает политику Дональда Трампа. Естественно, девушка не обходит стороной и советника президента, коим выступает его дочь Иванка Трамп. Комик считает, что Иванка это вагинальная петля и герпес в администрации США, а также самая красивая опухоль в прогрессирующем раке.

Мишель рекомендует при встрече с Иванкой окликнуть ее по имени Тиффани, что расстроит экс-модель. После назвать ее вагинальной петлей, так как она должна поддерживать женщин, но сейчас находится вся в крови и окружена судебными процессами. Прозвище «герпес» дочь Трампа, по мнению комика, заслужила тем, что не является самой опасной в американской администрации, но очень неприятной, неизлечимой и непредсказуемой, в особенности, когда намечается долгожданный секс.

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