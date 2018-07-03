«Путешественник во времени» заложил капсулу из прошлого в Донбассе

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Пришельцы совершили «временной прыжок» в 1970-е годы, оставив в городе Краматорск судьбоносное послание современникам. Украинцы надеялись узнать итог затянувшейся войны Киева с ополченцами, прочитав письмо от еще не родившихся наследников или ИИ.

«Путешественник во времени» заложил капсулу из прошлого в стене Центра внешкольной работы в Краматорске. В ходе реконструкции здания судьбоносное послание показалось рабочим. Памятной доски с данными о закладке не было, а украинцы быстро окутали мистикой сенсационную находку.

Уставшие от войны в Донбассе люди не сомневались, пришелец из далекого будущего совершил «временной прыжок», дабы рассказать предкам об итогах вооруженного конфликта и предоставить возможность исправить роковые ошибки. Не исключено, что, в соответствии с добрыми традициями фильма «Терминатор», в Украину времен СССР прибыл робот с ИИ, выполнивший свою миссию и затесавшийся среди людей.

Если верить расплодившимся «путешественникам во времени», телепортация и «временные прыжки» станут обыденностью в 2028 году. Именно тогда переместившиеся в прошлое роботы-терминаторы и симбоизы человека с ИИ смогут победоносно вернуться в родное временное пространство.

Не успели жители Краматорска поверить в судьбоносные чудеса, как архивариусы выдвинули более вероятную версию появления капсулы из прошлого в стене Центра внешкольной работы. Послание в 1972 году заложила Всесоюзная пионерская организация, празднующая 50-летний юбилей. Внутри современники нашли отчеты о деятельности предков и как никогда актуальные призывы к добрым делам.

Война в Донбассе длится дольше, чем ВОВ. Есть все предпосылки, что кровопролитие братских народов переплюнет по длительности и Вторую мировую войну. Не удивительно, что люди готовы поверить в пришельцев, роботов-терминаторов и «путешественников во времени», лишь бы у них за окнами перестала грохотать артиллерия.