VistaNews.ru


«Путешественник во времени» заложил капсулу из прошлого в Донбассе

Сегодня, 11:56

Пришельцы совершили «временной прыжок» в 1970-е годы, оставив в городе Краматорск судьбоносное послание современникам. Украинцы надеялись узнать итог затянувшейся войны Киева с ополченцами, прочитав письмо от еще не родившихся наследников или ИИ.

«Путешественник во времени» заложил капсулу из прошлого в стене Центра внешкольной работы в Краматорске. В ходе реконструкции здания судьбоносное послание показалось рабочим. Памятной доски с данными о закладке не было, а украинцы быстро окутали мистикой сенсационную находку.

Уставшие от войны в Донбассе люди не сомневались, пришелец из далекого будущего совершил «временной прыжок», дабы рассказать предкам об итогах вооруженного конфликта и предоставить возможность исправить роковые ошибки. Не исключено, что, в соответствии с добрыми традициями фильма «Терминатор», в Украину времен СССР прибыл робот с ИИ, выполнивший свою миссию и затесавшийся среди людей.

Если верить расплодившимся «путешественникам во времени», телепортация и «временные прыжки» станут обыденностью в 2028 году. Именно тогда переместившиеся в прошлое роботы-терминаторы и симбоизы человека с ИИ смогут победоносно вернуться в родное временное пространство.

Не успели жители Краматорска поверить в судьбоносные чудеса, как архивариусы выдвинули более вероятную версию появления капсулы из прошлого в стене Центра внешкольной работы. Послание в 1972 году заложила Всесоюзная пионерская организация, празднующая 50-летний юбилей. Внутри современники нашли отчеты о деятельности предков и как никогда актуальные призывы к добрым делам.

Война в Донбассе длится дольше, чем ВОВ. Есть все предпосылки, что кровопролитие братских народов переплюнет по длительности и Вторую мировую войну. Не удивительно, что люди готовы поверить в пришельцев, роботов-терминаторов и «путешественников во времени», лишь бы у них за окнами перестала грохотать артиллерия.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ярославле заложат капсулу времени

«Путешественник во времени» прошел тест на полиграфе

«Путешественник во времени»: В 4000 году биткоины завоюют мир

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем