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Под Плесецком призрак девушки из 1953 года пугает охотников и солдат

Сегодня, 11:03

Ее изнасиловали и убили заключенные, тело так и не нашли. Привидение часто видят жители деревни, расположенной неподалеку от части военно-космических войск.

В «boooh.ru» опубликовали странную историю, от которой холодит душу. Это произошло под Плесецком 11 лет назад, тогда командование военно-космических войск решило поохотиться в тайге и взяло с собой двух бойцов. До избушки ехать всего 15 километров, а потому дорога была легкой и быстрой. Отметим, что в охотничьих избах окна делают на высоте в 2,5 метра, чтобы в гости не зашли медведи или росомахи. В 4 часа утра все проснулись от крика солдата, он утверждал, что в окне увидел лицо девушки, а перед этим проснулся от того, что его кто-то тормошил за плечо.

Остальные вышли на улицу посмотреть в чем дело и ужаснулись, ведь ящик с капканами и снаряжением, который едва смогли тащить два больших мужчины, неизвестный отодвинул к окну. Причем вокруг на снегу виднелись следы женских ног, которые обрывались только у озера. Согласно легенде, в 1953 году во время амнистии заключенные изнасиловали и убили девушку из поселения старообрядцев, тело несчастной так и не нашли, только окровавленную одежду. С того года призрак является охотникам и солдатам, прося о помощи.

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