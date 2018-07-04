Студентка из Волгограда разработала проект реконструкции храма XIX века

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В селе Верхняя Ентала есть храм, который датируется XIX веком. Памятник архитектуры находился в плачевном состоянии, а его реставрацией решила заняться студентка строительного факультета ВоГУ Евгения Казакова.

Студентка инженерно-строительного факультета ВоГУ Евгения Казакова под руководством профессора Ирины Белоярской взялась за серьезный проект реконструкции храма XIX века, который расположен в селе Верхняя Ентала (Кичменгско-Городецкий район). После проведения подготовительных работ, во время которых молодой архитектор изучал историю храма по архивным материалам и его внешний облик, установлено, что он построен в 1834 году.

В последние восемь лет уже были попытки отреставрировать памятник архитектуры, но все они были не окончены. На сегодняшний день необходимо привести в порядок все три престола. Казакова приглашает всех желающих помочь ей в осуществлении подготовительных работ по реконструкции, которые запланированы на июль-август текущего года. Более подробную информацию можно получить на страничке студентки в социальной сети ВКонтакте.

Известно, что проведение реставрации благословил епископ Великоустюжского района. Северный алтарь ранее был освящен во имя Матери Божией «Всех скорбящих Радость», а южный алтарь – во имя святых мучеников Флора и Лавра. Так же в храме есть основной алтарь, который освящен во имя святого пророка Божия Илии. Срок окончания работ по реконструкции храма пока неизвестен.