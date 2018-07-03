«Это норма»: Воронежцы привыкли к автохамам на местах инвалидов

Сегодня, 10:05

Сразу несколько автомобилистов в наглую припарковались на отведенных для людей с ограниченными физическими возможностями площадках на улице Домостроителей, однако никто из горожан даже не подумал упрекнуть аморалов.

«Это норма», - коротко и с чувством отчаяния прокомментировали поведение земляков на колесах Воронежцы.

Источник фото: портал «Блокнот Воронеж»

Горожане привыкли к автохамам на местах инвалидов, практически перестав с ними бороться. Противодействие заключается лишь в публикации возмутительных фото в соцсетях и комментариях, мол, смотрите люди добрые, как нехорошо.

Бороться с автохамами воронежцы предложили правоохранителям, так как у «рядовых» граждан нет для этого полномочий.