VistaNews.ru


«Это норма»: Воронежцы привыкли к автохамам на местах инвалидов

Сегодня, 10:05

Сразу несколько автомобилистов в наглую припарковались на отведенных для людей с ограниченными физическими возможностями площадках на улице Домостроителей, однако никто из горожан даже не подумал упрекнуть аморалов.

«Это норма», - коротко и с чувством отчаяния прокомментировали поведение земляков на колесах Воронежцы.

Источник фото: портал «Блокнот Воронеж»

Горожане привыкли к автохамам на местах инвалидов, практически перестав с ними бороться. Противодействие заключается лишь в публикации возмутительных фото в соцсетях и комментариях, мол, смотрите люди добрые, как нехорошо.

Бороться с автохамами воронежцы предложили правоохранителям, так как у «рядовых» граждан нет для этого полномочий.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

«Блатной инвалид» на Toyota Land Cruiser разгневал воронежцев

"Дважды инвалид" возмутил жителей Казани

Воронежцы перечислили "отмазки", оправдывающие автохамов

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Рекомендуем