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Воронежцы обнаружили на пляже обнаженную барышню из песка

Сегодня, 09:37

Жители областного центра люди творческие и креативные. Даже на отдыхе фантазия граждан рождает затейливые художественные образы.

В воскресенье воронежцы обнаружили на пляже обнаженную барышню из песка. Судя по оставленной скульптором надписи, девушку зовут Зина. Творец просит посетителей места массового отдыха «не губить» ее и любоваться на расстоянии. Действительно, в песчаной скульптуре чувствуется «рука мастера». Барышня лежит, раскинув руки и, судя по позе, слегка «перебрав» спиртного.

Многие очевидцы узнали в скульптуре прототип своих знакомых и подруг. Как сообщают пользователи социальных сетей, девушку Зину никто не обидел. Скульптура весь воскресный день радовала глаз пляжников. Впрочем, это не первая подобная фигура, выполненная из песка. Подобные барышни были замечены и на других воронежских пляжах. Лето вдохновляет самодеятельных скульпторов и художников, как и зима со снегом, который является великолепным материалом для лепки разнообразных «баб».

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