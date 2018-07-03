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Эксперты назвали пять главных причин боли в спине

Сегодня, 01:15

Практически каждый человек в своей жизни хотя бы раз страдал от длительного эпизода изнуряющей боли в пояснице или другом отделе позвоночника, а треть взрослого населения регулярно страдает от таких неприятных ощущений, которые сильно ограничивают двигательную активность и трудоспособность.

Существует огромное количество факторов, провоцирующих появления боли в спине, из которых эксперты назвали пять основных, наиболее распространенных. Удивительно, но довольно часто причиной болей у мужчин становится рак простаты. При данном заболевании боль в нижнее трети спины имеет нестерпимый, ноющий, стреляющий характер.

У женщин часто приступ развивается при эндометриозе, и вызван он иррадиацией боли в спину при сокращении или рубцевании ткани матки.

Еще одна распространенная причина - сколиоз (искривление позвоночника), из-за которого происходит неправильное распределение нагрузки на позвоночный столб.

При напряжении какой-нибудь связки или мышцы в поясничном отделе в результате микротравмы, после резкого движения, поднятия тяжести или активных занятиях спортом может развиться люмбаго. Он характеризуется резкой, нестерпимой болью в пояснице, усиливающейся при малейшем движении или попытке разогнуться, и самостоятельно проходит через несколько дней.

Среди выделенных причин оказался и остеопороз. При данном заболевании повреждение позвонков может годами развиваться абсолютно бессимптомно, однако человека все равно настигнут крайне болезненные приступы.

Эксперты напоминают, что болезнь легче предотвратить, чем лечить, а потому призывают беречь себя и свое здоровье.

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