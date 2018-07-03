«Екатеринбургские останки» не признаны Царскими

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Двадцать лет назад Правительственная Комиссия под руководством Бориса Немцова на основании множественных экспертиз, которые проводились с «екатеринбургскими останками» приняла решение захоронить их в Петропавловском соборе и официально признать их принадлежащими Царском Семье.

Все данные тех экспертиз являлись предположительными и вероятностными, из-за чего в наши дни разгорелся спор об их подлинности. Об этом сообщает издательский дом «Совершенно секретно».

Следует отметить, что православная церковь не признала эти останки, считает, что захоронение в Поросенковом Логу фальшивое. Существует много исторических и антропологических фактов, которые свидетельствуют, что найденные останки не принадлежат Царской Семье.

Независимый эксперт Юрий Григорьев, который провел расследование для Русского культурно-просветительского фонда Василий Великий, основываясь на изучении ранее недоступных документов утверждает: что останки не могут быть Царскими.

Болото и болотистый грунт содержат гумусовые кислоты, которые действуют на захороненный в этой среде труп как дубильные вещества. В процессе развития торфяного дубления гумусовые кислоты разрушают молекулы ДНК, делая ее непригодной для молекулярно-генетического исследования (МГИ), а само такое исследование бесполезным.

Также в Поросенковом Логу было обнаружено кострище, из которого извлекли около 150 граммов обгорелых фрагментов костей. Тут же было объявлено, что это останки Цесаревича Алексея и Великой Княжны Марии. МГИ этих фрагментов подтвердило: да, это члены Семьи. Но Юрий Григорьев доказывает: генетическое исследование таких останков невозможно, так как ДНК при температуре 150ºС уже через 1,5 — 2 часа разрушается до непригодного для исследования состояния.