Одесса отреагировала на замечания львовянки: «Тыкать хозяевам невежливо»

Сегодня, 00:45

Уроженка Львова, блогер Роза Туманова, выразила свое недовольство и возмущение тем, что в Одессе повсюду слышна русская речь. О своих впечатлениях от поездки она рассказала своим подписчикам на страницах соцсетей.

Украинка сообщила, что наибольшее разочарование в Одессе ей принесло то, что все говорят на русском языке, хотя, она знает, что одесситы — русскоязычное население Украины. Она считает, горожане могли бы, и перейти на украинский, раз уж на нем к ним обратились: «Это все же слишком, как по мне». Блогер не сомневается, что если бы она обратилась на английском, то ей бы не нем и ответили.

Львовянка также сделала замечания по поводу общественного транспорта — трамваи неудобные и устаревшие, стоимость проезда в маршрутке - высокая. Она отметила, что улицы Одессы грязные, архитектура не впечатляет, в городе процветает воровство.

Досталось и местным жителям из-за неприхотливости в выборе одежды и ее низкой стоимости, а также за усталость на лицах, от добывания денег: «горожане не светятся от того, что живут в солнечном портовом городе Украины».

Сеть очень бурно отреагировала на подобные высказывания. Юрий Ткачев, работающий редактором в местном издании, ответил львовянке: «Приходить в гости и тыкать хозяевам, что у них обои в углу отклеились, дверь в туалет плохо закрывается или вешалка в коридоре слишком высоко — просто невежливо». Он напомнил туристам, что Одесса встретит всех доброжелательно и готова поделиться с гостями города счастьем в ней находиться, но в ответ гостей должны проявить уважение и бережно отнестись к ее традициям.