VistaNews.ru


Одесса отреагировала на замечания львовянки: «Тыкать хозяевам невежливо»

Сегодня, 00:45

Уроженка Львова, блогер Роза Туманова, выразила свое недовольство и возмущение тем, что в Одессе повсюду слышна русская речь. О своих впечатлениях от поездки она рассказала своим подписчикам на страницах соцсетей.

Украинка сообщила, что наибольшее разочарование в Одессе ей принесло то, что все говорят на русском языке, хотя, она знает, что одесситы — русскоязычное население Украины. Она считает, горожане могли бы, и перейти на украинский, раз уж на нем к ним обратились: «Это все же слишком, как по мне». Блогер не сомневается, что если бы она обратилась на английском, то ей бы не нем и ответили.

Львовянка также сделала замечания по поводу общественного транспорта — трамваи неудобные и устаревшие, стоимость проезда в маршрутке - высокая. Она отметила, что улицы Одессы грязные, архитектура не впечатляет, в городе процветает воровство.

Досталось и местным жителям из-за неприхотливости в выборе одежды и ее низкой стоимости, а также за усталость на лицах, от добывания денег: «горожане не светятся от того, что живут в солнечном портовом городе Украины».

Сеть очень бурно отреагировала на подобные высказывания. Юрий Ткачев, работающий редактором в местном издании, ответил львовянке: «Приходить в гости и тыкать хозяевам, что у них обои в углу отклеились, дверь в туалет плохо закрывается или вешалка в коридоре слишком высоко — просто невежливо». Он напомнил туристам, что Одесса встретит всех доброжелательно и готова поделиться с гостями города счастьем в ней находиться, но в ответ гостей должны проявить уважение и бережно отнестись к ее традициям.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ксению Собчак застыдили за её поведение на Крещение

«Государственный переворот?»: Лена Миро прокомментировала перекрытую Красную площадь

Киевский блогер уверен, что Крым вернется в Украину после выполнения спецзадания

Главное за неделю

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного позже станет известно о месте и дате прощания с...

«Путешествие во времени»: Мужчина переместился в 2120 год и записал видео

Шокирующие кадры показывают, насколько изменится жизнь за следующие 100 лет....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

Рекомендуем